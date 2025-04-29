Индия отразила минимум четыре атаки со стороны пакистанских хакеров

За последние дни Индия отбила не менее четырех атак на сайты со стороны хакеров, которые действовали из Пакистана. Об этом сообщило агентство ANI, которое сослалось на информацию, полученную от индийской разведки.

Спецслужбы утверждают, что хакерским атакам подверглись сайты общественных организаций, которые действуют в спорном регионе Джамму и Кашмир. Еще одна попытка взлома коснулась портала Армейской организации социального обеспечения. Злоумышленники попытались взломать его базу данных, чтобы вывести из строя. Журналистам указали, что все атаки провалились, они были успешно отражены.

Разведка якобы установила, что все кибератаки проводились группой Internet of Khilafah, которая действует в Пакистане. Хакеры стремятся развернуть масштабную кибервойну против Индии на фоне обострения ситуации в приграничном районе.

Ранее власти Индии заявили, что у национальных вооруженных сил совершенно развязаны руки по части ответа на теракт в Кашмире. Наказание тех, кто ответственен за теракт, якобы будет настолько суровым, что оно даже выходит за пределы воображения тех, кто ему подвергнется.