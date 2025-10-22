Автоэксперт рассказал, почему нельзя заправлять автомобиль разбавленным топливом

Российские автовладельцы столкнулись с новой скрытой угрозой, исходящей с заправочных станций. Как сообщают отраслевые эксперты, для искусственного сдерживания цен на топливо некоторые АЗС начали практиковать разбавление бензина специальными добавками, изменяющими октановое число. По словам автоэксперта Владимира Бахарева, суть проблемы заключается в том, что подобные манипуляции с топливом приводят к изменению его детонационных характеристик. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Он добавил, что, когда бензин с заниженным октановым числом попадает в двигатель, процесс сгорания топливной смеси нарушается. Это проявляется в появлении металлического стука в поршневой группе, заметной потере мощности и ускоренном износе критически важных компонентов силового агрегата.

По мнению эксперта, хотя крупные сетевые заправки вряд ли рискуют своей репутацией ради сомнительной выгоды, отдельные небольшие станции могут идти на такие махинации. Особенно рискуют водители, которые привыкли заправляться «по нижней границе» — например, использующие АИ-92 для автомобилей, рассчитанных на это минимальное октановое число. Даже незначительное снижение показателя в их случае приведет к серьезным последствиям для двигателя.

Он резюмировал, что кажущаяся экономия на топливе может обернуться существенными затратами на ремонт. Автовладельцам стоит проявлять особую бдительность при выборе заправочных станций и обращать внимание на нехарактерные изменения в работе двигателя после заправки.

