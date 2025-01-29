Эксперт рассказал, как россияне реагируют на высокую стоимость квартир в Челябинске

Гендиректор и совладелец агентства недвижимости R.I.C.H. Максим Фридман рассказал, что элитность квартиры невозможно оценивать без общего состояния многоэтажного дома. По мнению эксперта, в Челябинске нет ни одной элитной недвижимости, сообщил kursdela.biz. Стоимость дорогого жилья достигает 66 млн руб.

Эксперт Фридман рассказал о распространенном мифе. Так, собственники недвижимости при продаже считают, что чем больше специализированных помещений, тем выгоднее можно продать жилье. Например, в квартире оборудованы сауны, хаммамы и камины. Эксперт считает, что такую квартиру сложнее продать. Новый собственник должен разделять любовь к прогреваниям.

Эксперт поделился наблюдениями, что стоимость недвижимости в Челябинске за последние годы выросла в несколько раз на все виды недвижимости. Примерно пять лет назад в ТОП-10 дорогой недвижимости входили объекты стоимостью до 30 млн руб. Теперь максимальная стоимость достигает 66 млн руб.

По мнению Максима Фридмана, дорогие квартиры не берут в ипотеку. Обычно покупатели расплачиваются наличными. Однако и обеспеченные люди не намерены платить слишком дорого за недвижимость в Челябинске.

«Мои ощущения таковы, что сейчас вряд ли кто-то готов давать за квартиры в Челябинске более 40 миллионов рублей. 50 миллионов, или полмиллиона долларов — уже нет, уже идет отзыв: «воу, стоп, ребята, это все-таки Челябинск, а не Майами или Париж», — высказал мнение гендиректор и совладелец агентства недвижимости R.I.C.H. Максим Фридман.

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