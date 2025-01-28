В ГД подготовили проект, который позволит россиянам прописываться в апартаментах

В России предложили разрешить регистрацию по месту жительства в апартаментах. Инициаторы этой идеи уверены, что такой шаг поможет снизить стоимость аренды жилья. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Согласно информации канала, обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину подготовила депутат Государственной думы Анастасия Удальцова. Она предложила разрешить гражданам регистрацию в апартаментах для их владельцев и ближайших родственников — супругов, детей и родителей.

Это особенно актуально для молодых семей, которые часто выбирают апартаменты как первое жилье, так как они в среднем дешевле на 1-2 млн руб, считает она.

Депутат полагает, что это также окажет влияние на рынок аренды. Если россияне смогут регистрироваться в апартаментах, то они реже будут снимать квартиры, что, в свою очередь, приведет к снижению цен на аренду жилья в городах.

На данный момент регистрация в апартаментах невозможна, так как они считаются коммерческой недвижимостью. Многие жители оформляют временную регистрацию на пять лет с возможностью ее продления при условии, что апартаменты зарегистрированы как гостиница.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость аренды квартир в Москве достигла 79 тыс. руб. в месяц.