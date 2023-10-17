Эксперт рассказал о причинах маргинального поведения чиновников

Политолог Александр Сухарь рассказал, почему многие местные чиновники в нерабочее время часто ведут себя слишком вызывающе и скандально, сообщает rostovgazeta.ru .

Политолог Александр Сухарь отметил, что младшее и среднее звено в администрациях – это люди, которые не получают много денег. Изначально на должности устраиваются специалисты определенной социальной категории, которые не отличаются высокими моральными качествами или уровнем образования.

«Нехватку материального обеспечения они компенсируют властными полномочиями, показывая свое властное «Я» при каждом удобном случае», — отмечает политолог Александр Сухарь.

Поведение некоторых чиновников негативно отражается на престижности профессии. В ВУЗАх есть недобор из-за то, что выпускники не хотят выбирать данные специальности.

«А все потому, что благородную и важную для общества профессию чиновника дискредитирует поведение подобных персонажей», — говорит эксперт.

Скандальных историй с чиновниками много. Одна из последних – ситуация в Таганроге. Пассажирка такси начала ругаться с водителем. Он требовал оплатить поездку. Она говорила, что работает в администрации Таганрога, поэтому может сделать так, чтобы у таксиста были большие проблемы.

Предполагается, что женщина была не совсем трезвая. Инцидент происходил в присутствии несовершеннолетнего ребенка. В администрации отметили, что женщина ранее была сотрудником, но уже давно уволена. Видео выложили в сеть. Оно быстро набрало много просмотров.