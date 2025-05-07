Эксперт рассказала, как после употребления шашлыка не оказаться в больнице

Руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиноская рассказала, как избежать проблем со здоровьем после употребления в пищу шашлыка, сообщил mkset.ru.

Эксперт рекомендует отдать предпочтение мясу курицы или индейки, которые считаются более легкоусвояемыми. Параллельно можно пожарить овощи и грибы. Любое мясо важно приобретать в торговых точках, которые пользуются хорошей репутацией. Эксперт Малиноская советует выбирать только свежие продукты.

Ольга Малиноская обратила внимание на важность легкого маринада, который может состоять из минеральной воды, лука или различных соков. Майонез или какие-либо соусы сделают готовое блюдо еще более жирными и калорийными. Эксперт обратила внимание, что готовый шашлык может простоять на праздничном столе не более двух часов. После блюдо портится, поэтому важно своевременно поставить мясо в холодильник.

По данным эксперта, дневная норма шашлыка составляет 200 г (для взрослого человека). Эксперт допускает, что можно немного превысить норму, но советует не переедать. Выполняя простые рекомендации, можно не допустить визита к гастроэнтерологу после майских праздников.

Ранее врач-гастроэнтеролог Сухорукова назвала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» главный секрет приготовления правильного шашлыка.