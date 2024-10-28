Эксперт Разуваев уверен в росте цен на электронику и бытовую технику накануне Нового года

Экономист и член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев высказал мнение, что к Новому году подорожает любая электроника и бытовая техника, сообщило интернет-издание «Абзац».

Эксперт отметил, что рост цен ожидается по нескольким причинам. В первую очередь на товары повысится спрос.

«Популярными у нас подарками являются смартфоны, телевизоры, ноутбуки и так далее», — рассказал эксперт в беседе с «Абзацем».

Кроме того, ориентировочно к этому же времени изменится курс доллара. Его размер достигнет 99–100 руб. Скачок курса отразится на росте стоимости всей техники. Кроме того, в России произошло ряд экономических изменений: очередное повышение ключевой ставки, изменение курса валют и логистики, включенные в окончательную стоимость товаров. По итогам трех кварталов 2024 года смартфоны в России уже подорожали на 12–15%.

Ранее сообщалось, что снижение годовой инфляции зафиксировали в Подмосковье.