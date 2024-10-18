Снижение годовой инфляции зафиксировали в Подмосковье

В Подмосковье по итогам сентября 2024 года зафиксировали снижение годовой инфляции. Об этом сообщили в пресс-службе Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области со ссылкой на данные ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Среди факторов снижения инфляции в регионе были названы сохранение высокого спроса, ослабление рубля и увеличение затрат на отдельных рынках услуг. Цены на продукты в прошлом месяце росли медленнее, чем в конце лета, на фоне увеличения предложения отдельных видов овощей нового урожая. Помимо этого, в регионе также выросли предложения куриного мяса отечественных птицеферм.

«Замедление роста цен на непродовольственные товары связаны со снижением динамики цены моторного топлива и с влиянием решения крупных ретейлеров в преддверии нового учебного года зафиксировать или снизить цены на отдельные позиции электроники и бытовой техники», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.