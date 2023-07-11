Эксперт Русанова: Законопроект о кредитных каникулах для беременных нуждается в доработке

Внесение законопроекта о кредитных каникулах для беременных фракцией «Новые люди» – положительная тенденция, но сам проект закона нуждается в доработке. Таким мнением поделилась ведущий научный сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Нина Русанова, сообщает интернет-издание « Абзац ».

Согласно законопроекту кредитные каникулы будут предоставляться беременным и женщинам, которые находятся в декретном отпуске. Оказание помощи данной категории населения крайне необходимо, но важно пересмотреть само понятие «кредитные каникулы», отмечает Нина Русанова.

«Меня смущает само понятие «кредитные каникулы». Это просто отсрочка», - отмечает эксперт

Нина Русанова отмечает, что женщине отсрочат долг, но со временем его все равно придется выплачивать. Полгода пройдут достаточно быстро, а молодая мама или беременная так и не сможет вернуться к работе, пока малышу не исполнится хотя бы три годика.