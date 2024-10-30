Эксперт Сафин: продавцы не будут снижать стоимость квартир

Руководитель агентства недвижимости «Квартет» Рустем Сафин оценил ситуацию, сложившуюся на рынке недвижимости. Эксперт считает, что россиянам не стоит ждать скидок на жилье бизнес- и элитного класса, сообщил интернет-портал KazanFirst.

Эксперт пояснил, что жилье элитного класса отличается особенными требованиями. Так, в доме не должно быть более 50 квартир. Обязательное условие — высокие потолки и центр города. Жилье класса «бизнес» обычно предполагает просторные помещения с большими окнами, паркинг и дополнительные преимущества жилого комплекса.

Продавцы понимают, что рано или поздно найдется человек, у которого есть возможность приобрести квартиру. Они не хотят делать скидки и готовы ждать своего череда. Кроме того, 70% сделок в данном сегменте закрываются наличными, отметил эксперт Сафин. Продавцы и покупатели не привязаны к ипотеке.

«Жилье бизнес- и элитного класса крайне редко показывает свою волатильность в период кризиса. Поэтому озвучить, что сейчас появились реальные скидки на этот класс жилья я не могу. Это не наблюдается ни на вторичном рынке, ни на рынке новостроек», — рассказал собеседник KazanFirst.

Стагнация на рынке бизнес- и элитного жилья не наблюдается. Все классы жилья на данный момент остаются востребованными. В продажах доминирует сегмент эконом- и комфорт-класса.

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