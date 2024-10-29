«Этажи»: мини-ипотека становится новым трендом на рынке недвижимости России

Многие заемщики переходят к мини-ипотеке в условиях повышения уровня ставок по рыночной ипотеке более 25% годовых после резкого подъема ЦБ ключевой ставки. Об этом в беседе с Инфо24 заявила заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

Повышение значительно ограничило доступность ипотечных кредитов. Сегодня основным контингентом покупателей недвижимости являются те, кто имеет значительные сбережения — около 50-60% от стоимости приобретаемого объекта.

А на вторичном рынке наблюдается заметный спад интереса, что заставляет продавцов быть гибче в вопросах цен и активнее вести торги с возможными покупателями.

Покупка недвижимости по выгодной цене становится реальностью, ведь всегда найдутся собственники, которые из-за различных обстоятельств готовы продать свои квартиры срочно. Однако Решетникова предупреждает, что после стабилизации рынка ипотечного кредитования тем, кто ищет хорошие предложения, будет намного сложнее «найти выгодный вариант для покупки».

Ранее экономист Куликова назвала способы взять ипотеку самозанятым.