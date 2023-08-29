Эксперт Сандлер рассказала, когда лучше всего начинать обучение иностранным языкам

Преподаватель испанского языка и русского как иностранного Юлия Сандлер рассказала изданию « NewsNN », какой возраст считается оптимальным для начала изучения иностранного языка.

«Чем раньше начать изучать иностранный язык, тем лучше будут результаты», - уверена педагог Юлия Сандлер

Эксперт Юлия Сандлер рекомендует обучать иностранному языку детей, которым исполнилось четыре годика. Возраст от 4 до 6 лет – самый оптимальный для начала обучения. Ребята легко запоминают новые конструкции, воспринимая их в большей степени интуитивно.

Для сравнения – взрослый человек сначала переведет иностранное слово на родной язык, а потом пытается расшифровать конструкцию. В этом главная сложность обучения взрослых. У детей таких проблем нет.

«Неоднократно слышала такое мнение: зачем четырехлетке иностранный язык, что он может выучить? А он не учит, он именно повторяет за учителем, так же как в два года повторял слова и фразы родного языка. Крайне важно в этой ситуации создать в классе комфортную для ребенка среду», - рассказывает преподаватель испанского языка и русского как иностранного Юлия Сандлер

Педагог рассказала о важности выбора формата для обучения. Маленьким детям легче учить иностранный язык в игровой форме. Ребенку должно быть легко и интересно. Желательно, чтобы была возможность погружать обучающегося в языковую среду. В таких условиях дети начинают говорить на иностранном уже через полгода после страта обучения.

Изучение нового языка – не единственный бонус для ребенка. Во время занятий он также развивает когнитивную гибкость, коммуникативные навыки и внимание.