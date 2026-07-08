500 кг, высота 10 метров и переворот в воздухе: Алексей Колесников готовит уникальный номер для фестиваля в Лобне

Профессиональные райдеры подготовили насыщенную программу: зрители увидят параллельные прыжки на мотоциклах, сальто назад, синхронные элементы и акробатические этюды в воздухе. Кульминацией шоу станет номер основателя команды Алексея Колесникова — единственного в стране спортсмена, который рискует выполнять сальто на багги.

По оценкам экспертов, этот трюк входит в число редчайших на планете: сегодня его могут повторить не более трех-четырех человек во всем мире, и Колесников остается единственным представителем России в этом списке. Техническая сторона вопроса впечатляет: вес машины, с которой спортсмен взлетает, достигает полутонны, а сам переворот происходит на десятиметровой высоте.

«Когда я начинал проект, я вначале не понимал, почему всего три человека в мире это делают. Сейчас я понимаю. И я скажу честно, если бы я знал, в какую полосу всего это превратится, к чему все это дело приведет, я бы, возможно, не начинал. Потому что это титаническая, очень трудная работа», — ранее поделился райдер.

Как неоднократно подчеркивал сам райдер, успех номера зависит не столько от физической подготовки, сколько от безупречной калибровки оборудования и множества внешних факторов, которые невозможно проконтролировать в момент прыжка. Музыкальным сопровождением выступления займется известный битбоксер, чемпион России, Европы и двукратный вице-чемпион мира Вахтанг (0+).

Фото: [ Министерство культуры и туризма Московской области ]

Команда, созданная Алексеем в 2007 году, объединила единомышленников, разделяющих страсть к мотофристайлу. Вместе они разрабатывают и оттачивают сложнейшие элементы, выступая на площадках по всему миру и постоянно поднимая планку мастерства. Теперь уникальное шоу возвращается в Лобню, обещая стать главным событием уик-энда.

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