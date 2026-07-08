Жители Подмосковья смогут подать заявку на участие в конкурсе-премии уличной культуры и спорта «КАРДО»

В Подмосковье продолжается прием заявок на участие в региональном этапе Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО», событие, реализуемое при поддержке президентской платформы «Россия — страна возможностей», пройдет 25 июля в Мытищах. Организатором этапа выступит Министерство информации и молодежной политики Московской области при поддержке администрации городского округа.

В рамках мероприятия молодежь региона покажет мастерство в дисциплинах экстремальный самокат, BMX, хип-хоп, брейкинг и воркаут. Выйти на площадку можно с 14 лет, лучшие спортсмены получат право представлять Московскую область в гранд-финале конкурс-премии во Владивостоке. Зарегистрироваться для участия можно до 25 июля на сайте.

С 2018 года участниками проекта стали более 225 тыс. человек из 147 стран мира, в девятом сезоне проект реализуют по пяти конкурсам. Это соревнования уличной культуры и спорта, видеоконкурс, премия за вклад в развитие индустрии, конкурс общественных проектов, а также конкурс молодых дизайнеров уличной одежды. Победители получат всестороннее сопровождение, включая обучение, наставничество и развитие профессиональных навыков, а также денежные призы.

Кроме того, они смогут претендовать на гранты в размере до 1, 5 млн рублей от «Росмолодежь.Гранты», информационную поддержку и не только. Проект реализуют в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

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