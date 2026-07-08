Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche заявила, что мир находится в опасной близости от глобального конфликта. По ее оценкам, до неизбежного начала третьей мировой войны могут оставаться недели или месяцы. Журналистка также обвинила Европу в прямом участии в атаках на гражданские объекты в России, уточнив, что Киев действует исключительно как инструмент западных стран. Полное интервью и комментарии жрналистки передает RT .

В беседе с иностранным коллегой Маргарита Симоньян затронула тему эскалации украинского конфликта, сместив акценты с действий Киева на решения, принимаемые в европейских столицах. Комментируя обстрелы российской территории, она подчеркнула, что у Украины нет собственных ресурсов для нанесения дальних ударов — ни технологий, ни разведданных, ни вооружений.

«Это сделано руками Украины. Руками Украины это делает Европа <…> То, что Европа делает прямо сейчас, какую риторику использует, как вооружает Украину и разрешает Украине использовать европейское оружие, европейские ракеты против мирного населения в России, — практически каждый шаг, который Европа сейчас делает, подводит нас все ближе, и ближе, и ближе. Возможно, остаются считаные недели или месяцы до неизбежной третьей мировой войны.», — заявила Симоньян, отвечая на вопрос о логике эскалации.

Журналистка отметила, что европейские лидеры, отключив российские СМИ и заглушив несогласных, создали для своих граждан иллюзию защиты от мнимой угрозы со стороны Москвы. По ее словам, Россия не имеет территориальных интересов в Европе и не претендует на европейские столицы, а единственной целью остается защита русскоязычного населения Донбасса, которое, как утверждает Симоньян, подвергалось преследованиям на протяжении восьми лет.

«У России нет никаких интересов в Европе. Россия никак не заинтересована в войне. Россия восемь лет пыталась помешать Украине мучить русских людей в Донбассе. Восемь лет Европа не помогала. Европа помогала продолжать истязать людей, русских людей в Донбассе. Поэтому и началась локальная война. Все дело в русских людях на Украине. Дело не в Берлине. Дело не в Париже. Нам не нужна Эйфелева башня. Она нам даже не нравится. Она довольно уродливая. Нам она не нужна», — ответила Симоньян.

Отвечая на вопрос о возможной роли президента США Дональда Трампа в урегулировании, главный редактор RT признала его личную заинтересованность в мире, однако выразила скептицизм относительно реальных рычагов влияния американского лидера. По мнению Симоньян, ключевые решения в Штатах принимает не глава государства, а «глубинное государство» и внешние политические круги. Она напомнила, что недавний телефонный разговор между лидерами двух стран прошел в позитивном ключе, но призвала не питать излишних надежд, проиллюстрировав ситуацию анекдотом про оптимиста, пессимиста и реалиста, изучающего инструкцию к автомату.

Ранее Симоньян уже сообщала о трех предотвращенных попытках покушения на ее жизнь, связывая их с деятельностью украинских спецслужб. В ходе интервью она упомянула имена погибших коллег, отметив, что Европа предпочитает закрывать глаза на эти факты, поддерживая, по ее словам, террористическую тактику.