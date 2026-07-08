«Не люблю воспоминания, но это фото сохранила»: Гузеева сделала исключение для снимка из молодости

Заслуженная артистка РФ Лариса Гузеева удивила поклонников редким архивным фото, передает The Voice. На снимке, сделанном много лет назад, она позирует в летней шляпе и с короткой стрижкой.

Актриса призналась, что обычно не любит пересматривать старые фотографии, но этот кадр для нее является особенным, поэтому она решила сохранить его и показать подписчикам.

«Никогда не достаю из антресолей то, что когда-то согревало и радовало. Разве, что эти фотографии… Улыбаюсь. Убирала коробки с прошлым куда подальше и решила перенести в телефон себя неуверенную и такую молодую», — отметила актриса.

Звездные подруги Гузеевой не остались в стороне. Телеведущая Елена Малышева и актриса Юлия Зимина похвалили Ларису Андреевну за красоту, искренность и тот самый «взгляд из прошлого».

Отдельно артистка рассказала, что она очень трепетно относится к вещам, связанным с ее мамой Альбиной Андреевной. У актрисы до сих пор хранятся перламутровые пуговицы с маминого костюма, которые для нее — бесценная реликвия.

Ранее старшая дочь покойной актрисы Веры Глаголевой показала редкие семейные фото.