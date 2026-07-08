Можно отравиться моментально: где нельзя оставлять рыбу летом даже на полчаса

Летом риск пищевых отравлений возрастает, и одна из самых опасных категорий продуктов — рыба. Она может испортиться всего за несколько часов, если неправильно ее хранить или перевозить. О том, как выбрать действительно свежую рыбу и каких ошибок стоит избегать дома, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Ольга Редина.

По словам специалиста, летом к покупке рыбы нужно относиться особенно внимательно. Высокая температура ускоряет размножение бактерий, поэтому важно обращать внимание не только на внешний вид продукта, но и на условия его хранения в магазине.

«У свежей рыбы должны быть чистые, прозрачные глаза, ярко-красные или розовые жабры, упругая мякоть и легкий морской или речной запах. Если чувствуется резкий кислый или аммиачный, покупать такую рыбу не надо. Храниться она должна на льду или в холодильной витрине», — объяснила Редина.

Самая распространенная ошибка, по словам эксперта, — оставить пакет с рыбой на кухонном столе, пока разбираются остальные покупки.

«При температуре выше +20 градусов бактерии начинают активно размножаться. Если рыба пролежала без холодильника два-три часа, особенно в жару, риск пищевого отравления возрастает», — предупредила специалист.

Если готовить рыбу сразу не планируется, ее нужно как можно быстрее убрать в холодильник. Оптимальная температура хранения — от 0 до +2 градусов. В таких условиях охлажденную рыбу желательно использовать в течение суток, максимум — двух.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Эльвира Сафина ]

Замороженную рыбу также важно правильно размораживать. Редина порекомендовала делать это только в холодильнике, а не на столе или в теплой воде.

«Медленная разморозка позволяет сохранить структуру продукта и снижает риск размножения микроорганизмов. Повторно замораживать уже размороженную рыбу нельзя», — подчеркнула она.

Особую осторожность следует соблюдать с готовыми рыбными блюдами. Жареную, запеченную или отварную рыбу нельзя надолго оставлять на столе после ужина.

«Летом готовая рыба должна находиться при комнатной температуре не более одного-двух часов. Затем ее необходимо убрать в холодильник. Если блюдо долго простояло в тепле, лучше не рисковать здоровьем и не есть», — посоветовала Редина.

Эксперт добавила, что особенно внимательными стоит быть при покупке слабосоленой, копченой рыбы и готовых рыбных салатов. Именно такие продукты чаще становятся причиной пищевых отравлений при нарушении условий хранения.

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