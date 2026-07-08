«Проект Украина» закрывается: зачем Европа покупает у Киева технологии производства дронов

Еще недавно беспилотники считались вспомогательным инструментом на фронте, а сегодня стали одним из главных элементов современных боевых действий. Европа все активнее изучает опыт Украины и готова вкладывать миллиарды в развитие собственных дроновых программ. Однако военный аналитик журнала «Наша оборона» Алексей Леонков заявил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», что за формулировкой о «покупке украинских технологий» скрывается более сложная история.

Украина на саммите НАТО 7 июля заключила новые соглашения о сотрудничестве в сфере беспилотников с Данией, Эстонией и Нидерландами. Речь идет о передаче европейским партнерам опыта создания и применения дронов, который Киев получил за время конфликта с Россией, сообщило агентство Reuters.

«Беспилотники, действительно, вошли как неотъемлемая часть в картину общевойскового боя и заняли там свою нишу, особенно в тактической зоне и в осуществлении террористических атак. Поэтому они сейчас популярны в стратегиях блока НАТО, которые считают, что беспилотников должно быть много», — отметил Леонков.

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Эксперт обратил внимание, что заявления о приобретении именно украинских разработок, по его мнению, больше связаны с юридическим закреплением прав на технологии. Он подчеркнул, что значительная часть используемых на фронте беспилотников имеет западное происхождение, а Украина стала площадкой для их применения и доработки в реальных условиях.

«Покупка украинских технологий — это ширма, что все технологии якобы родились на Украине. Нет, все технологии родились на Западе. Они легализовали поставки беспилотников на Украину и создание так называемых совместных производств на территории блока НАТО, а теперь пытаются забрать авторство», — заявил специалист.

Сейчас западные страны стремятся закрепить права на эти разработки заранее. Леонков связывает это с желанием избежать возможных споров в будущем и не позволить использовать тему авторства технологий как политический или экономический инструмент.

«Я думаю, что это связано с тем, что проект „Украина“ скоро закрывается, и чтобы у какого-нибудь правительства в изгнании не было желания этим авторством козырять и доить бесконечно Европу, Европейский союз решил это закрепить юридически: дали деньги, купили, а дальше, как говорится, разошлись», — добавил аналитик.

Экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин назвал издевательством формат участия Зеленского на саммите НАТО в Анкаре — украинского лидера допустили лишь к ужину, не дав слова на официальных заседаниях альянса. Политик возмутился, что натовцы таким образом продемонстрировали истинное отношение к Киеву, и сравнил происходящее с фарсом и «гоголевской историей».