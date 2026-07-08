«Он ни разу не пришел на могилу»: отец Жанны Фриске вновь раскритиковал поведение Дмитрия Шепелева

8 июля, в день рождения певицы Жанны Фриске, ее отец Владимир Фриске пришел на могилу дочери, сообщает Teleprogramma.org. Артистке могло бы исполниться 52 года, но она ушла из жизни в июне 2015-го в возрасте 40 лет. Поклонники по всей стране вспоминают ее с теплотой, а родные хранят память в сердце.

Владимир Фриске поделился переживаниями о внуке, которому сейчас уже 13 лет, а также резко высказался в адрес бывшего зятя Дмитрия Шепелева. Отец артистки рассказал, что за все годы после смерти дочери ни разу не встречал телеведущего на кладбище.

«Трусливый мерзкий человек. Мне и не нужно, чтобы он сюда приходил. Пусть хотя бы один раз внука сюда привезет, чтобы он знал, где покоится его мама», — заявил Фриске.

Владимир считает, что Шепелев намеренно избегает приходить на Николо-Архангельское кладбище. Владимир также обеспокоен тем, что его внук лишен поддержки семьи и даже не знает своих бабушку и дедушку.

Из-за того, что телеведущий запрещает мальчику общаться с родственниками покойной матери, Владимир Фриске принял решение лишить его наследства. Он переписал квартиру Жанны на свою другую внучку.

Ранее отец Жанны Фриске заявил, что Дмитрий Шепелев так и не вышел на связь после обращения певицы Ольги Орловой.