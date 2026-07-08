Сом-гигант в акватории Подмосковья: актер Алексей Чадов показал трофейный улов из Подольска

Актер Алексей Чадов предпочитает проводить досуг на природе, и его увлечение рыбалкой давно стало семейной традицией. Вместе с 12-летним сыном они отправились на водоем в Подольске, где их ждал неожиданный сюрприз. В акватории местного ресторана отец и сын выловили сома весом шесть килограммов. Фотографиями крупного трофея артист поделился в соцсетях. Снимки вызвали неподдельный интерес у подписчиков — среди опытных рыболовов такой улов считается достойным достижением, сообщил REGIONS.

По публикациям в аккаунте Чадова можно заметить, что увлечение рыбалкой у артиста давно переросло в регулярное хобби, а его сын с ранних лет перенимает это пристрастие. На странице актера регулярно появляются не только профессиональные фотографии со съемочной площадки, но и живые зарисовки из повседневности, включая совместные выезды к воде.

Алексей Чадов — один из наиболее известных российских актеров, чья карьера включает более 55 ролей в кино и телепроектах. Широкую популярность ему принесли картины «Война» (2002), «Ночной дозор» (2004), «9 рота» (2005), «Дневной дозор» (2005), «Жара» (2006), «Живой» (2006), а также трилогия «Любовь в большом городе» (2009–2014). За работу в фильме «Война» актер удостоился приза за лучшую мужскую роль на Монреальском кинофестивале.

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