Отказники из-под веранды: как подмосковные спасатели доставали двух лисят, которые не захотели уходить в лес с мамой

Работники 201-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» вернули в естественную среду обитания двух лисят, родившихся весной под верандой детского сада № 53 «Лесная полянка» в Балашихе. Информацию об этом предоставили в профильном ведомстве, сообщил REGIONS.

О том, что лиса с выводком обосновалась под верандой дошкольного учреждения, стало известно в конце мая, когда зверята начали выходить из укрытия и осваиваться на прилегающей территории. После сигнала от сотрудников сада в администрацию были оперативно приняты меры, направленные на безопасность детей и самих животных.

Как пояснили в профильном управлении администрации, специалисты сначала провели медицинское обследование лисы и лисят. Затем веранду изолировали, полностью исключив контакт людей с дикими зверями. Такое решение, по словам представителей ведомства, было принято для того, чтобы мать могла спокойно выкормить детенышей до того возраста, когда они смогут самостоятельно отправиться с ней в лес. После того как лисята окрепли, спасатели перевезли их в привычную среду обитания.

«Было принято решение не применять отстрел и не проводить принудительный отлов. Это крайние и неоправданные меры в данной ситуации. Животные окрепнут и вместе с матерью самостоятельно уйдут в лес в естественные сроки», — отметили в администрации.

Как позже выяснилось, пара лисят не последовала за матерью и сородичами, оставшись в убежище под верандой, хотя к тому моменту они уже были вполне готовы к самостоятельной жизни. Доставить упрямых детенышей в лес пришлось сотрудникам Мособлпожспаса.

Как рассказал начальник 201-й пожарно-спасательной части Игорь Туз, в единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратилась директор детского сада. Женщина сообщила, что после того, как лиса с остальным выводком ушла в лес, на прогулочной площадке под летней верандой остались два лисенка, которые так и не последовали за матерью.

Спасатели прибыли на место по указанному адресу и действительно обнаружили в расщелине под верандой двух детенышей. Чтобы добраться до животных, специалисты использовали гидравлический аварийно-спасательный инструмент — с его помощью они приподняли конструкцию веранды и расширили проем. Затем с помощью шанцевого инструмента разобрали деревянные полы и, действуя максимально осторожно, в защитных перчатках извлекли лисят из укрытия. После осмотра и необходимых процедур детенышей перевезли в естественную среду обитания, где они смогут продолжить самостоятельную жизнь.

«Пушистики все это время вели себя спокойно и благодарно ждали своего спасения. Спасатели привели веранду в порядок, после чего на своем автомобиле отвезли лисят в близлежащий лесной массив и отпустили их в привычную для них среду обитания», — уточнил Игорь Туз.

После того как лисята были вызволены из-под веранды и перевезены в естественную среду обитания, на территории детского сада № 53 «Лесная полянка» проведут санитарную обработку конструкции. Как сообщили в администрации, после завершения всех необходимых процедур веранда будет открыта для прогулок с детьми. Это позволит использовать площадку по прямому назначению без каких-либо опасений за здоровье воспитанников и персонала учреждения.

Власти Балашихи также обратились к жителям с рекомендацией при обнаружении диких животных незамедлительно направлять информацию в единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефонам: 8 495 525-61-12 и 8 (495) 524-41-12.

Кроме того, сообщения принимают в управлении экологии, транспорта, дорог и связи администрации Балашихи по номеру 8 495 521-67-67 (добавочные 5113, 5488, 5516) и по электронной почте ecology@balashiha.ru. Специалисты призывают граждан не пытаться самостоятельно контактировать с дикими зверями и своевременно информировать службы для оперативного реагирования.

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