Обратный отсчет для звезд: как уехавшие артисты зарабатывают в России в 2026 году

Российские знаменитости, покинувшие страну после начала СВО, постепенно возвращаются обратно. Как пишет Life.ru , главный мотив — финансовая целесообразность: зарубежные гастроли и европейская жизнь оказались менее прибыльными, чем отечественный шоу-бизнес. Продюсер Константин Меладзе ведет переговоры о релокации в Москву, Данила Козловский уже собирает аншлаги в театрах, а Диана Арбенина сменила риторику ради сохранения концертов в регионах.

Прибыль вместо «сто шагов назад»

Константин Меладзе, чей прощальный ролик на велосипеде в черно-белых тонах обсуждала вся страна, судя по всему, готов вернуться. По данным СМИ, продюсер ведет переговоры о возвращении в Москву. И дело тут не в ностальгии, а в деньгах.

Пока публика следила за разводом с Верой Брежневой, бизнес Меладзе-старшего чувствовал себя более чем уверенно. Его компания «Меладзе мьюзик» в последние два года показала чистую прибыль около ₽100 млн, тогда как в 2022–2023 годах доход не дотягивал и до ₽20 млн. Но это лишь верхушка айсберга. Семья контролирует «Вельвет мьюзик», заработавшую в прошлом году ₽300 млн.

Кроме того, доля в «Первом музыкальном издательстве», принесшем ₽3 млрд, была переписана на сестру Лиану, а затем передана влиятельному другу семьи. В окружении продюсера говорят, что он планиет заняться новыми проектами, не афишируя своего участия. Вывод напрашивается сам: уехал Меладзе от бывшей супруги, но не от выгодных контрактов.

«Гамлет» из-за океана: театральный триумф и бизнес-крах

Данила Козловский, который после 2022 года публично назвал происходящее «катастрофой», сейчас полностью восстановил присутствие на российской сцене. В июле 2026 года в афишу Малого драматического театра вернулись три его спектакля, не ставившиеся с весны 2023 года: «Коварство и любовь», «Вишневый сад» и «Гамлет». А в январе два показа моноспектакля «Фрэнк» в петербургском БКЗ «Октябрьский» собрали почти 8 тысяч зрителей. При цене билетов от полутора до 15 тысяч рублей, два дня выступлений могли принести организаторам около ₽60 млн.

Однако финансовая картина актера не столь радужна. Его компания DK Entertainment, занимающаяся дистрибуцией фильмов, с 2022 года потеряла обороты: с ₽850 млн выручки до убытка более ₽10 млн в 2024–2025 годах. Сам Козловский уверяет, что никогда не эмигрировал, а лишь летал за границу к дочери, но, судя по цифрам, театральные гонорары пока не могут закрыть брешь в бизнесе.

Семейный форс-мажор Ксении Раппопорт

Актриса Ксения Раппопорт, предпочитавшая Италию, вернулась в Москву осенью 2025 года из-за форс-мажора с дочерью Аглаей Тарасовой. Девушку задержали в Домодедово по подозрению в контрабанде наркотиков. Уголовное дело, впрочем, не мешает Тарасовой посещать светские мероприятия в Барвихе.

Для самой Раппопорт возвращение не стало триумфом. После критики СВО ее роль в фильме «Летучий корабль» вырезали, а в театре заменили. Новых ролей в России практически нет. Актриса делает ставку на гастроли в Прибалтике и Европе, играя в спектакле «Не тот свет», написанном специально для нее Дуней Смирновой, а также ждет выхода фильма «Голем», где утверждена на главную роль.

Тихий ребрендинг и смена риторики

Александр Ревва предпочел не делать громких заявлений. Артист, владеющий недвижимостью в Москве, на Кипре и в Дубае, сохранил все бизнес-активы в России. Его компании, хоть и числятся убыточными, структурируются по-новому. 6 июля 2026 года фирма «Войс медиа продакшн» стала учредителем «Студии Ресурс» в центре Москвы. Похоже, комик просто перезапускает механизм заработка, оставаясь в тени.

Самый показательный случай — Диана Арбенина. Лидер группы «Ночные снайперы», известная проукраинскими заявлениями с 2014 года, столкнулась с волной отмен концертов в 2023–2024 годах. Ее выступления отказывались принимать в десятках городов — от Тольятти до Владивостока. Однако к 2026 году артистка сменила тактику. В публичных выступлениях она делает акцент на музыке, детях и благотворительности, избегая острых тем. Эта стратегия позволила вернуть гастроли по России, но вызвала вопросы за рубежом: концерты в Кишиневе и Стамбуле были отменены по «техническим причинам».