Бьюти-бизнес Гоар Аветисян терпит крах

Компания «Бьюти Академия», принадлежащая известному блогеру Гоар Аветисян, завершила 2025 год с крупными финансовыми потерями, сообщает Super. Согласно данным бухгалтерской отчетности, чистый убыток организации составил почти ₽6 млн. При этом выручка компании упала до ₽2,5 млн. Для сравнения: в 2024 году этот показатель составлял ₽64,4 млн. Таким образом, доходы сократились на 96%. Чистый убыток вырос на 131% по сравнению с предыдущим годом.

ООО «Бьюти Академия» было зарегистрировано в Москве в 2024 году. Компания работает в сфере дополнительного образования и обучающих проектов в индустрии красоты. Уставный капитал распределен между двумя владельцами: Аветисян принадлежит 75%, Семену Кривцову — 25%. Управляющим организации указан Вардан Хачатрян. Сама Гоар зарегистрирована как индивидуальный предприниматель. Основной вид деятельности — работа рекламных агентств.

Напомним, широкую известность блогер получила благодаря своему каналу с преображениями девушек. Позже она запустила образовательные курсы, создала собственный косметический бренд и открыла салон красоты.

Ранее сообщалось, что компания актрисы Анастасии Макеевой заработала ₽771 тысячу за год.