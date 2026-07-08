Новая фотосессия Лерчек вновь разделила интернет на два лагеря

8 июля, в День семьи, любви и верности, блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, устроила семейную фотосессию, пишет The Voice. На снимках она запечатлена вместе со своим женихом, аргентинским хореографом Луисом Сквиччиарини, их сыном, детьми от Артема Чекалина и родителями.

Валерия предстала в элегантном белом костюме с принтом в горошек. Съемка проходила в просторном зале с лепниной и белой мебелью. Кадры получились трогательными и праздничными.

Несмотря на красивую картинку, не все пользователи оценили публикацию положительно. Лерчек уже несколько месяцев борется с раком желудка четвертой стадии. Она перенесла операцию и проходит курсы химиотерапии. Однако ее активный образ жизни — публичные выходы, танцы, семейные мероприятия — вызывает вопросы у некоторых подписчиков. Хейтеры вновь обвинили блогера в преувеличении тяжести состояния.

В ответ на критику поклонники встали на защиту Валерии. Они объяснили, что на ее лице наложен макияж, который скрывает следы болезни, а желание жить полноценной жизнью — это не преступление.

Сама Лерчек не раз говорила, что продолжает делать то, что ей нравится, несмотря на хейт. Она уверена, что обнародование медицинских документов положит конец слухам и домыслам.

Ранее Луис Сквиччиарини заявил, что Лерчек вернулась к занятиям танцами.