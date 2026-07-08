Книги Келлеров возвращаются в усадьбу: как жители Сенниц создают музей на историческом месте

В селе Сенницы в преддверии 17 июля полным ходом идут последние приготовления к открытию музея «Библиотека Келлера». Старинная дворянская усадьба в эти дни фактически превратилась в культурный центр, куда жители округа приносят книги из своих домашних собраний. Среди переданных изданий — многотомные собрания сочинений, детские сказки, а также раритетные семейные фолианты, бережно сохранявшиеся в частных коллекциях десятилетиями, сообщил REGIONS.

Историческая значимость места не вызывает сомнений: когда-то здесь располагалась одна из крупнейших частных книжных коллекций своего времени, принадлежавшая графскому роду Келлеров. Согласно архивной описи 1918 года, фонд той библиотеки превышал семь тысяч экземпляров — 7 097 книг.

Руководитель проекта Елена Дмитриева признается, что финальные дни перед стартом музея выдались особенно насыщенными. Для нее создание экспозиции — не просто профессиональная задача, но глубоко личная история: ее мать, посвятившая жизнь работе библиотекарем, увлекалась историей Сенниц и завещала музею свою уникальную коллекцию.

«Мне очень хочется, чтобы в память о ней остался такой проект, который будет служить многим поколениям. Сегодня все становится цифровым, а настоящая книга помогает остановиться, задуматься, почувствовать время», — говорит создательница музея.

Примечательно, что идея была с энтузиазмом воспринята местным сообществом — на призыв откликнулись десятки семей. Каждый человек, передавший книгу, получит возможность на торжественной церемонии открытия рассказать историю своего рода. Таким образом, старинная усадьба обретает новое дыхание, а подаренные издания становятся частью ее возрожденной истории.

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