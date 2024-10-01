Эксперт Щепетнов рассказал о сложившемся в России образе «смиренного попика»

Военный эксперт и бывший боец ГРУ Антон Щепетнов высказал мнение, что в России не получилось создать образ русского православного христианина, который мог бы при необходимости отважно защищать свою Родину, сообщил novostivolgograda.

Христианину не свойственно быть опасным и мужественным. В России не сформировался такой образ православного воина, который мог бы стать примером для подражания для молодого поколения. Молодежь инстинктивно тянется к сильным. В РПЦ не смогли воспользоваться этим и привить молодым людям желание быть мужественным и выступать в роли защитника. При этом у священнослужителей огромный потенциал, просто они им не воспользовались.

«Сейчас у многих христиан ассоциируется образ «смиренного попика», который проповедует подставить другую щеку и угождать всем», — рассказал эксперт Антон Щепетнов

Военный эксперт Антон Щепетнов привел в пример неоязычников и мусульман. Они сумели создать сильный образ воина.

Отец Виктор, настоятель храма Святого равноапостольного князя Владимира пояснил, что христианство основано на жертвенности. Верующий человек готов пойти на многое, если чувствует правильное решение душой или сердцем. В христианстве понятие долг не превозносится. Так сложилось исторически. Во времена, когда Русь была разоренной, преобладало язычество. В годы христианства было множество воинов, которые в разные исторические эпохи отдавали свою жизнь ради блага других.

«Принять со смирением, что защита Родины — это защита своих ближних, а за ближних и жизнь свою отдать можно. Примером являются наши великие полководцы, погибшие в битвах и походах — Александр Невский, Александр Суворов, Федор Ушаков», — рассказал отец Виктор.

Ранее сообщалось, что отец Павел переживает, что после шоу с участием Лолиты россияне купят гробы.