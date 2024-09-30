Отец Павел переживает, что после шоу с участием Лолиты россияне купят гробы

Иерей Павел Островский осудил шоу «Прощай, легенда!» с участием певицы Лолиты Милявской. Священник считает, что после его просмотра россияне купят гробы, но будут использовать их не по прямому назначению, сообщило интернет-издание «Абзац».

Конечно, в первую очередь поступать подобным образом будут именно молодые люди. Иерей уверен, что шоу не стоит смотреть детям и подросткам.

«Я бы не хотел, чтобы шоу увидели дети и подростки. Они его посмотрят – купят гробы и будут на них кататься или по реке плавать», — отметил иерей Павел Островский.

Иерей Павел Островский уверен, что авторы программы должны сами понимать, что можно транслировать, а что нет. Например, в современном обществе нет запрета на каннибализм. Все люди осознают, над чем можно шутить. Создатели передач и приглашенные гости пытаются как-то выделиться, придумать что-то новое. Не всем хватает ума и сообразительности не опускаться до низшего уровня, до разращенных тем.

Передача «Прощай, легенда!» вышла 28 сентября. В шоу провели похороны певицы Лолиты. Милявская с улыбкой на лице лежала в гробу. Комната передавала атмосферу происходящего: множество букетов цветов и портрет певицы. Отец Павел отметил, что христиане с уважением относятся к усопшим. Шутки о смерти всегда не приветствовались.

«Православный человек такого делать не будет <...> У меня шоу вызвало отторжение», – пояснил священник.

Ранее сообщалось, что певица Лолита негативно оценила идею ввести дресс-код для артистов.