Эксперт Щепетнов назвал блокировку Discord «вредительством» для военных РФ

Антон Щепетнов рассказал, что при помощи мессенджера военнослужащие России передают видеоизображения и картинки. Таким образом они отчитываются о работе дронов, координируют действия друг друга, передают важную информацию в пункт управления. Отключение мессенджера приведет к рассинхронизации в работе войск.

«То, что Роскомнадзор обрубил вот так вот «туши свет» без предоставления замены, вообще без объяснений — это неправильно. Это можно сравнить с определенного рода вредительством», — отметил эксперт.

Эксперт Щепетнов высказал мнение, что в России есть много квалифицированных ИТ-специалистов, но на данный момент удобных качественных платформ для коммуникации не разработали. Военнослужащие РФ непременно найдут способ, как им продолжить координировать действия друг друга. Однако постоянные блокировки не всегда приносят пользу россиянам. Эксперт перечислил все соцсети и мессенджеры, работа которых теперь запрещена на территории РФ.

«Если продолжать в том же духе, проще тогда уже интернет отрубить, и все. И тогда действительно все будет хорошо», — иронически отметил собеседник «НовостиВолгограда.ру».

Ранее сообщалось, что в Госдуме объяснили блокировку Discord.