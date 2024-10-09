В Госдуме объяснили блокировку Discord

Депутат Пискарев: блокировка Discord связана с распространением наркотиков

Общество

Фото: [unsplash.com]

В своем официальном телеграм-канале депутат ГД РФ Василий Пискарев рассказал о причинах блокировки мессенджера Discord на территории России.

По словам Пискарева, это место уже давно не является место общения геймеров – площадка нарушает российские законы и делает это уже давно. Также там идет активная реклама наркотиков, да не только реклама – предлагают там и работу.

Также депутат уточнил, что подросткам рассказывают о нетрадиционных ценностях и идеологии, а также просят сделать интимные фото.

При этом, ранее депутат Даванков собирался обратиться к руководству РКН и пересмотреть блокировку этого мессенджера. По его словам, надо научиться работать с интернетом, а не закрывать все возможные ресурсы.

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