В Госдуме объяснили блокировку Discord

По словам Пискарева, это место уже давно не является место общения геймеров – площадка нарушает российские законы и делает это уже давно. Также там идет активная реклама наркотиков, да не только реклама – предлагают там и работу.

Также депутат уточнил, что подросткам рассказывают о нетрадиционных ценностях и идеологии, а также просят сделать интимные фото.

При этом, ранее депутат Даванков собирался обратиться к руководству РКН и пересмотреть блокировку этого мессенджера. По его словам, надо научиться работать с интернетом, а не закрывать все возможные ресурсы.