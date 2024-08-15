Военный эксперт Антон Щепетнов высказал мнение, что в ближайшее время ожидать обвала фронта ВСУ в Курской области не стоит, сообщил novostivolgograda.ru.

Эксперт пояснил, что для обвала фронта необходимо, чтобы в регионе шли серьезные боестолкновения. Противник испытывает дискомфорт в случае крупного проигрыша. Тогда уменьшается число военных и количество техники. В настоящее время Армия России не взяла военнослужащих Украины в окружение. Однако эксперт считает, что для ВСУ складывается крайне негативная обстановка.

Военный эксперт Антон Щепетнов также подозревает, что Украина привлекла к операции в Курской области военнослужащих НАТО.

«Возможно, именно поэтому не так много детальных фото/видео с курского направления», — рассказал волгоградский военный эксперт.

Численность украинской армии заметно уменьшилась, но в Курскую область поступило много резервов. Эксперт предполагает, что в российский регион зашли преимущественно иностранные наемники.

Ранее сообщалось, что замглавы администрации президента РФ Кириенко лично оценил обстановку на Курской АЭС.