Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента России, приехал в Курскую область и побывал в Курчатове на атомной электростанции. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Алексей Смирнов, врио губернатора Курской области.

Он заявил, что во время своего посещения Курчатова встретился там с Кириенко, который также хотел оценить ситуацию, сложившуюся вокруг атомной электростанции.

«Ситуация на объекте стабильная, все процессы идут в штатном режиме. Министерство обороны и Росгвардия принимают все меры для обеспечения безопасности станции», — указал он.

После этого состоялось посещение строительной площадки, на которой возводится вторая очередь Курской АЭС. Кириенко и Смирнов убедились в том, что работы ведутся по графику, и реактор АЭС-2 будет в состоянии заработать уже в декабре текущего года, как это запланировано изначально. Губернатор назвал грядущее событие «важным этапом развития атомной отрасли».

Ранее западная пресса сообщила, что Россия и Украина начали между собой переговоры по поводу возможного обмена военнопленными, которые оказались в плену по итогам боев в Курской области.