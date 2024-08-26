Эксперт Щепетнов предполагает, что Хусинов мог стать случайной жертвой штурма

Военный эксперт и бывший спецназовец ГРУ Антон Щепетнов назвал несколько версий странного исчезновения заключенного Темура Хусинова из исправительной колонии №19 в Волгоградской области, сообщил novostivolgograda.ru.

До освобождения заключенному оставалось два месяца. Во время штурма колонии он пропал. Фамилия уроженца Узбекистана внесена в список возможных нападавших. На видео захвата заложников он замечен не был.

«Проверьте точнее информацию по поводу ИК-19, а точнее списка террористов, на видео и фото, которые есть в доступе, Хусинова Темура не было», — указала в обращении в редакцию «НовостиВолгограда.ру» знакомая Хусинова.

Эксперт Антон Щепетнов назвал несколько возможных причин исчезновения заключенного. Он мог сбежать, пользуясь хаосом. Эксперт учитывает тот факт, что до освобождения оставалось всего два месяца. Однако мужчина мог принадлежать к какому-либо религиозному сообществу. Понять действия этих людей не всегда легко. Не исключено, что в колонии он мог получать запрещенные препараты или алкоголь. Под воздействием веществ мужчина мог опрометчиво покинуть территорию.

«В этом деле очень много неприглядных пятен со стороны госорганов: предполагаемая коррупция во ФСИН, состояние дел в наших тюрьмах. Ни одно ведомство не будет выносить сор из избы», — отметил эксперт.

Заключенный также мог стать случайной жертвой со стороны сотрудников правоохранительных органов или самих террористов. Во время подобных операций полностью контролировать ситуацию невозможно, отметил эксперт.

Мать заключенного заявила, что не знает местоположение своего сына. Она просит предоставить ей любую информацию о нем.

Ранее сообщалось, что депутат Свинцов после захвата волгоградской ИК-19 заявил о необходимости изменения системы работы ФСИН.