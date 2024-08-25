Депутат Свинцов считает необходимым менять систему ФСИН после захвата волгоградской ИК-19

По словам депутата нижней палаты парламента Андрея Свинцова, захват заложников в исправительной колонии (ИК) № 19 в Волгоградской области в очередной раз доказывает, что в системе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) необходимы серьезные изменения. Об этом сообщил Life.ru.

Он уточнил, что, вероятно, система недостаточно эффективно отражает те угрозы, стоящие на сегодняшний день перед ней, а также и просто из-за перегруза данной системы.

По мнению парламентария, в последние годы количество преступлений, которые были совершены мигрантами или гражданами, недавно получившими гражданство РФ, стремительно увеличивается, в итоге этого перегружаются колонии, тюрьмы и следственные изоляторы.

Он добавил, что информация о захвате заложников стала появляться уже практически каждый месяц. Это является угрозой не только гражданскому населению, а также и самой системе ФСИН. Так, такие происшествия могут быть следствием низких зарплат сотрудников колоний. Поэтому следует выделять отдельные ИК для мигрантов и тех, кто недавно получил российское гражданство.

Ранее сообщалось, что начались поиски возможных сообщников осужденных, захвативших заложников в ИК-19.