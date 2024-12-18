Эксперт Щепетнов призвал усилить меры безопасности в тыловых регионах РФ

Военный эксперт Антон Щепетнов высказал мнение, что в гибели генерала Игоря Кириллова были заинтересованы украинские спецслужбы, которые могут продолжить преступную деятельность в любом регионе России, сообщило novostivolgograda.

Эксперт уверен, что деятельность генерала Кириллова угрожала интересам Украины. Он считает, что преступление было организовано профессионалами.

«СБУ сейчас ощущает моральное превосходство, и это сигнал, что такие действия могут повторяться», — высказал мнение военный эксперт Антон Щепетнов.

Военный эксперт считает необходимым усилить меры безопасности в тыловых регионах России, где, по его мнению, преступникам проще совершить диверсию. Гибель генерала Игоря Кириллова и недавнее убийство начальника штаба 41-й бригады ракетных кораблей Черноморского флота Валерия Транковского в Севастополе доказывает серьезные намерения украинских спецслужб, считает Щепетнов. Он также напомнил и о других трагедиях России, в частности, о гибели Дарьи Дугиной.

По мнению эксперта, Украина старается подорвать моральный дух армии и деморализовать общество. Российским спецслужбам необходимо активизировать свою работу для того, чтобы противостоять противнику.

«Генерала подло взорвали прямо у порога дома, а это значит, что солдат на фронте может начать гонять мысль — если командиров достают так легко, то насколько безопасны наши собственные семьи?» — уточнил эксперт.

Ранее сообщалось, что в Сети появилось видео задержания исполнителя убийства генерала Кириллова и фрагменты его допроса.