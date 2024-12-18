В Сети появилось видео задержания исполнителя убийства генерала Кириллова

Во время допроса задержанный рассказал, что подготовка к убийству длилась не один месяц. Он назвал заказчиков — украинские спецслужбы. Мужчина сначала приехал в Москву. Ему предстояло купить самокат. Через месяц ему передали элементы, необходимые для сборки самодельного взрывного устройства. Прошло время, пока он подготовил СВУ. В ФСБ уточнили, что устройство отличается большой мощностью.

Задержанный рассказал, что лично нажимал на кнопку, которая активировала работу взрывного устройства. Он наблюдал за домом и ждал, когда из подъезда выйдет генерал Игорь Кириллов. Подозреваемый заявил, что пошел на убийство ради $100 тыс. и европейского паспорта. Задержание состоялось, когда мужчина выходил из автомобиля. В машине оперативно провели обыск.

«Для наблюдения за адресом проживания военнослужащего он арендовал каршеринговый автомобиль, установил в нем Wi-Fi видеокамеру, съемка с которой транслировалась организаторам в онлайн-режиме в г. Днепр (Днепропетровск)», — пояснили в ФСБ.

Задержанный является гражданином Узбекистана 1995 года рождения.

Ранее сообщалось, что в США ответили на обвинения в причастности к убийству генерала Кириллова.