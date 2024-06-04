Эксперт Щепетнов: ПВО не перекроет всю территорию РФ от ударов натовским оружием

Волгоградский военный эксперт Антон Щепетнов высказал мнение, что Россия не сможет обезопасить свои территории на 100% от атак ВСУ дальнобойным натовским оружием, сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» .

Президент Франции Эмманюэль Макрон разрешил удары по территории России. Как сообщает ВВС, речь пока идет о Белгородской и Курской областях. Эксперт Антон Щепетнов отметил, что подобное решение — знак, что Запад согласен на эскалацию конфликта. Нет никаких гарантий, что ВСУ не будут нарушать договоренности и бить по всей территории России. Также не стоит отрицать, что лидеры западных стран вскоре официально разрешат атаковать дальние регионы.

Военный эксперт отметил, что препятствовать ВСУ полностью Армия России не сможет. Силы ПВО отражают атаки, но Украина давно применяет некоторые способы обмана. Например, сначала запускает дешевые РСЗО. Пока ПВО отражает атаку, ВСУ запускают Taurus, ATACMS, SCALP и Storm Shadow. Определенная часть ракет однозначно достигнет своей цели.

«ПВО намертво все эшелоны воздуха не перекроет. Невозможно намертво создать глухую зону, тем более учитывая протяженность границы», — пояснил собеседник «НовостиВолгограда.ру».

У ВС РФ есть второй вариант — уничтожать натовские пусковые установки. Однако сделать это сложно. Обычно расчет останавливается, выполняет выпуск ракет и оперативно покидает зону или меняет место дислокации. Учитывая дальность расстояния, вычислить и тем более уничтожить установки сложно.

Самое дальнее расстояние, которое может быть атаковано Украиной, от государственной границы составляет 1000 км. В зоне риска такие города, как Смоленск, Краснодар, Воронеж, Калуга.

Ранее мы сообщали, что президент США Джо Байден неофициально разрешил киевскому режиму атаковать натовским оружием всю территорию РФ.