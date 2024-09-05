Военный эксперт и бывший боец ГРУ Антон Щепетнов высказал мнение, что кадровые ротации на Украине — это обманчивая демонстрация народу, что правительство контролирует ситуацию, сообщило ИА «НовостиВолгограда.ру».

На самом деле украинское правительство давно утратило функцию контроля. Все решения принимают западные лидеры. Натовские советники из США, Великобритании, Франции и Германии дают поручения, которые представители украинской власти обязаны выполнять.

«Как в борделе: от перестановки кроватей ничего не меняется. Эти перестановки носят чисто технический характер», — рассказал военный эксперт и бывший боец ГРУ Антон Щепетнов.

Кадровые перестановки также показывают, что на Украине идет аппаратная борьба за должности и распределение денег. Военный эксперт Щепетнов уверен, что изменения никак не отразятся на ходе проведения спецоперации.

Депутат Волгоградской облдумы Александр Осипов поддерживает точку зрения эксперта. Перестановками президент Владимир Зеленский старается обмануть народ своей страны. Он делает вид, будто вправе принимать какие-либо решения. Зеленский проводит множество пресс-конференций, чтобы привлекать внимание западной аудитории. В стране творится хаос. У власти некомпетентные люди, но для Запада важно создавать вид активной деятельности.

Ранее сообщалось, что на Украине не смогли отстранить от работы Марьяну Безуглую, критиковавшую военное руководство.