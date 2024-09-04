На Украине не смогли отстранить от работы Марьяну Безуглую, критиковавшую военное руководство

На Украине не смогли уволить с поста замглавы комитета по нацбезопасности Марьяну Безуглую, сообщает в среду, 4 сентября, издание РБК.

По данным издания, на голосовании за увольнение только 205 человек отдали свои голоса «за», а необходимый минимум для принятия решения составляет 226, сообщает парламентарий Ярослав Железняк. Сама же Безуглая неоднократно выступала с критикой военного руководства страны, в частности, действий и самого главкома Сырского, и его предшественника Залужного. Также парламентарий высказывалась и о том, что само военное руководство не верит в украинскую победу.

Ранее сообщалось, какую должность может занять Дмитрий Кулеба после ухода с поста министра иностранных дел.