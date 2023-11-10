Эксперт считает подозрительным роспуск комиссии по изучению причин посадки самолета в поле

12 сентября пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в пшеничное поле. Комиссия Росавиации 1 ноября опубликовала итоги расследования о том, что спровоцировало пилотов на подобное решение. 3 ноября был издан приказ расформировать прошлый состав комиссии и пригласить других специалистов, от которых ждут новый отчет. Эксперт Вадим Лукашевич отмечает, что такого в практике Росавиации еще не было, сообщает newizv.ru .

В Росавиации заявили, что в деле появились новые обстоятельства. Авиаэксперт Вадим Лукашевич отмечает, что в таком случае не было бы необходимости менять членов комиссии.

«Если ты меняешь комиссию, значит, по каким-то причинам ты не доволен работой предыдущей комиссии. Значит, они работали некачественно, неглубоко, что-то просмотрели, но тогда какие вновь открывшиеся обстоятельства? Тогда ты пишешь, что отчет выполнен некачественно. Новая комиссия работает, а по той комиссии должны быть оргвыводы», - отметил авиаэксперт Вадим Лукашевич

Авиаэксперт напомнил о ситуации, когда комиссию распускали, но из-за политических интересов. В 2010 году в Смоленски вследствие сильного тумана разбился самолет, на борту которого находилась польская делегация во главе с президентом Качинским.

«Когда у поляков поменялась политическая составляющая (к власти пришла партия брата погибшего президента Ярослава Качинского — «НИ»), то они свой внутренний отчет Ежи Миллера отозвали. И в этой ситуации им пришлось инициировать новое расследование подл эгидой ИКАО. Они его сделали, отчет отозвали, начали возню», - отметил эксперт

Официально Росавиация не заявляет, что комиссия допустила ошибки во время публикации первого отчета. Вопрос, почему его отменили, остается для экспертов открытым. Согласно результатам первого доклада, на борту произошел технический сбой. Летчик начал решать, что предпринимать в экстренных условиях, что привело к большой потере топлива. Осуществить посадку в аэропорте было бы уже невозможно, поэтому пилоты решили садиться в поле.

Ранее СМИ сообщали, что Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта отправила в Минтранс предложение создать черный список пассажиров, которые ведут себя на борту неадекватно.