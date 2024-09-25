Эксперты считают, что гостей БРИКС будут возить на Aurus и Hongqi

В Казань завезут 1,5 тыс. машин китайского производства, предназначенные для передвижения гостей по городу. Эксперты рассказали, каких марок автомобили войдут в кортеж, сообщил inkazan.ru.

Автор проекта «Автосправочная» Азат Булатов предположил, что гостей будут возить на премиум-бренде Hongqi. Автомобили создавались для подобных масштабных мероприятий. В июне 2024 года машины были замечены на ПМЭФ-2024. Для перевозки делегаций компания предоставила более 200 машин.

«Если говорить про российский автопром, то тут высокому уровню мероприятия и беспрецедентным мерам безопасности смогут соответствовать разве что автомобили Aurus, построенные изначально для перевозки первых лиц нашего государства», — заявил Булатов.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко солидарен с коллегой. Он считает, что для БРИКСа выберут Hongqi. Бренд считается уникальным в России и Китае. Автомобиль подобного класса подходит для гостей столь высокого уровня. Представителем российского автопрома на мероприятии может стать Aurus.

Главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин уверен, что участников мероприятия будут возить на автомобилях, произведенных исключительно в России: Lada, Exeed или «Москвич». Идеальный вариант — Lada Aura, однако в настоящий момент машин в достаточном количестве для гостей БРИКСа нет в наличии.

«Ситуация такая, что нам нужно показать, что мы полностью независимы от этих производителей. И это правда, мы сейчас зависим от других», — отметил Ракитин.

Горожан призвали готовиться к постоянным пробкам и ограничениям движения. Председатель Федерации автовладельцев РФ Дмитрий Золотов считает правильным, чтобы иностранных гостей возили по городу на общественном транспорте. Во-первых, так участники мероприятия проявили бы уважение к казанцам. Во-вторых, способствовали развитию городского транспорта.

Ранее сообщалось, что на встрече БРИКС в сентябре вопрос СВО не поднимут.