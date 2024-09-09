Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько высказал мнение, что в Санкт-Петербурге на конференции БРИКС по вопросам безопасности стороны не будут серьезно обсуждать конфликт на Украине, сообщило интернет-издание «Абзац».

Встреча участников БРИКС состоится в период с 10 по 12 сентября в Санкт-Петербурге. На ней будут присутствовать советник индийского премьер-министра по национальной безопасности Аджит Довал и министр иностранных дел КНР, глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И. Политолог Богдан Безпалько уверен, что в целом вооруженный конфликт между Украиной и Россией будет обсуждаться участниками встречи. Однако конкретного плана никто не утвердит.

Участники встречи понимают, что Запад не согласится на мирное урегулирование конфликта, потому что воспримет это как свое поражение. Любой план должен учитывать интересы Москвы, с чем категорически не согласен Запад.

«Я считаю, что будет согласование позиций со странами Глобального Юга, которые являются естественными союзниками России», — рассказал политолог.

После мероприятия все стороны сделают обращение к СМИ, которые будут общими без какой-либо конкретики.

Ранее сообщалось, что в Кремле не увидели предпосылок для урегулирования украинского конфликта.