Эксперт сделал прогноз будущего для телевидения

Телевидение вскоре может стать персонализированным, а новости и аналитические программы станут «вне конкуренции». Соответствующее заявление сделал гендиректор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких в беседе с изданием РИА Новости .

По предсказанию Широких, телевидение достаточно скоро станет персонализированным: каждый зритель будет видеть на своих экранах контент, который максимально ему подходит. Он подчеркнул, что то же будет касаться и рекламы – ее тоже ждет персонализация.

На вопрос, может ли интернет обогнать телевидение, он ответил, что ассоциация не видит подобных предпосылок. Он заявил, что они воспринимают интернет как одно из средств для дистрибуции телевидения. Широких отметил, что потребление ТВ и интернета у среднего россиянина является примерно одинаковым – порядка 4 часов в день.

Он выразил мнение, что новости и аналитические программы являются самыми популярными для россиян и находятся «вне конкуренции». Тем не менее развлекательный контент ‹имеет тоже место быть», в особенности, когда это дорогие шоу с красивым финалом, заявил Широких.