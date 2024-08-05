Эксперт Шапарин считает некорректным сравнивать китайские авто с немецкими
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Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает некорректным сравнивать характеристики автомобилей, собранных в Китае, с марками премиальных авто немецкого производства, сообщает интернет-издание «Абзац».
Автомобили премиального класса, выпущенные в Германии, всегда будут более качественными и комфортабельными. Распространенные в РФ машины китайского производства относятся к более доступному сегменту, что автоматически сказывается на их стоимости.
В последнее время российские автолюбители массово жалуются в социальных сетях на китайские машины. Преимущественно их не устраивает качество покраски кузова, быстрая изношенность подвески и электроники. Эксперт Антон Шапарин уверен, что найти изъян можно при желании даже в самом престижном и продуманном автомобиле. Эксперт считает, что водители просто хотят таким образом «сорвать хайп».
«Мы должны понимать, что на домашнем рынке эти машины дешевые, и к ним нельзя предъявлять требования такие же, как к BMW и Audi», – отметил эксперт.
Ранее сообщалось, что участник акции «Мобильный патруль» помог наказать водителя из Кемерова за тонированные стекла автомобиля.