Эксперт Шапарин считает некорректным сравнивать китайские авто с немецкими

Автомобили премиального класса, выпущенные в Германии, всегда будут более качественными и комфортабельными. Распространенные в РФ машины китайского производства относятся к более доступному сегменту, что автоматически сказывается на их стоимости.

В последнее время российские автолюбители массово жалуются в социальных сетях на китайские машины. Преимущественно их не устраивает качество покраски кузова, быстрая изношенность подвески и электроники. Эксперт Антон Шапарин уверен, что найти изъян можно при желании даже в самом престижном и продуманном автомобиле. Эксперт считает, что водители просто хотят таким образом «сорвать хайп».

«Мы должны понимать, что на домашнем рынке эти машины дешевые, и к ним нельзя предъявлять требования такие же, как к BMW и Audi», – отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что участник акции «Мобильный патруль» помог наказать водителя из Кемерова за тонированные стекла автомобиля.