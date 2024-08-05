Участник акции «Мобильный патруль» помог наказать водителя затонированного авто

Местный житель отправил фотографию автомобиля в рамках программы «Мобильный патруль». Lada Priora была выбрана им неслучайно. На автомобиле затонированы окна, занижена подвеска и установлен прямоточный глушитель. Сотрудники нашли водителя авто. Выяснилось, что он также не оформил полис автострахования. Молодого человека привлекли к ответственности одновременно по нескольким административным статьям.

«Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена», «Управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств» и «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», — рассказал sibdepo.ru.

В полиции Кузбасса сообщили, что суд назначил водителю штраф в размере 1800 рублей. Также ему вынесли предупреждение, по которому мужчина обязан устранить все нарушения. Через время сотрудники проверят, все ли выполнено. Если водитель проигнорирует решение суда, то размер штрафа увеличится до четырех тысяч рублей. Принадлежащее мужчине транспортное средство удалят из реестра регистрации. Кроме того, молодому человеку могут назначить исправительные работы или арест.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе пьяный водитель выдал себя за пассажира.