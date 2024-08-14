Военный эксперт Александр Шарковский не исключает, что ООН запрашивает разрешение на допуск комиссара по правам человека с целью дискредитировать Армию России, сообщило интернет-издание «Абзац».

Эксперт Шарковский считает, что сопровождающие комиссара ООН по правам человека российские военнослужащие не могут гарантировать, что представитель организации будет действовать строго по требуемым нормам. Высокий риск того, что ООН обманет Россию.

Можно ожидать любых провокаций. Например, комиссар заявит, что военные ВСУ совершают на территории РФ мирную миссию и преследуют исключительно гуманные соображения. В советское время правительство не доверяло Западу. В современных реалиях подобный подход также оправдан.

«Я склонен вообще не верить этим «друзьям» с Запада. Знаете, как говорили в советское время о таких людях: «Куда их ни целуй – у них везде жопа», — отметил военный эксперт.

Ранее сообщалось, что от атак ВСУ погибли 12 жителей Курской области, ранения получили 121 человек.