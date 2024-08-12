Врио главы Курской области: 12 человек погибли от атак ВСУ
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В Курской области от атак украинских боевиков погибли 12 мирных жителей, ранен 121 человек. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщил врио главы Курской области Алексей Смирнов на совещании. Его слова передает РИА Новости.
«Погибших гражданских лиц 12, раненых — 121, в том числе 10 детей», — констатировал Смирнов.
В заложниках у противника находятся порядка двух тысяч человек, проживающих в 28 населенных пунктах Курской области, подконтрольных армии ВСУ. По словам Алексея Смирнова, украинские боевики проникли в регион на 12 километров в глубину, на 40 — в ширину.
Президент России Владимир Путин призвал власти региона поддерживать людей, которые нуждаются в охране и защите.
«Все вместе с руководителями регионов соответствующих должны сосредоточить внимание на главной задаче, а это поддержка наших людей, которые нуждаются в помощи и защите», — отметил президент на оперативном совещании.
Также сообщается, что из региона эвакуированы 120 тысяч человек из 180 тысяч, подлежащих выезду.
Ранее стало известно о том, что президент РФ Владимир Путин собрал оперативное совещание по ситуации в приграничных с Украиной регионах. Он заявил, что нужно «выбить» противника с наших территорий и обеспечить надежное прикрытие госграницы.