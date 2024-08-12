Врио главы Курской области: 12 человек погибли от атак ВСУ

В Курской области от атак украинских боевиков погибли 12 мирных жителей, ранен 121 человек. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщил врио главы Курской области Алексей Смирнов на совещании. Его слова передает РИА Новости.

«Погибших гражданских лиц 12, раненых — 121, в том числе 10 детей», — констатировал Смирнов.

В заложниках у противника находятся порядка двух тысяч человек, проживающих в 28 населенных пунктах Курской области, подконтрольных армии ВСУ. По словам Алексея Смирнова, украинские боевики проникли в регион на 12 километров в глубину, на 40 — в ширину.

Президент России Владимир Путин призвал власти региона поддерживать людей, которые нуждаются в охране и защите.

«Все вместе с руководителями регионов соответствующих должны сосредоточить внимание на главной задаче, а это поддержка наших людей, которые нуждаются в помощи и защите», — отметил президент на оперативном совещании.

Также сообщается, что из региона эвакуированы 120 тысяч человек из 180 тысяч, подлежащих выезду.

Ранее стало известно о том, что президент РФ Владимир Путин собрал оперативное совещание по ситуации в приграничных с Украиной регионах. Он заявил, что нужно «выбить» противника с наших территорий и обеспечить надежное прикрытие госграницы.