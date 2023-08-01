Эксперт Шимо: Тренд на нейтралитет в Европе не теряет актуальности

«Не думаю, что Австрия и Швейцария откажутся от своего конституционного нейтралитета. Тем более, что это должно было бы решаться на референдуме, а подавляющее большинство их населения выступает за нейтралитет», - рассказал руководитель неправительственной организации «Венгерский круг мира» Эндре Шимо

Эндре Шимо отмечает, что Швейцарии, Австрии и Ирландии не выгодно вступать в НАТО. В этих странах есть политические деятели, которые хотят отменить нейтралитет и агитировать население стремиться вступить в альянс. Но такие дипломаты не получат поддержки большинства. И это касается не только населения стран, но и политической элиты. К тому же, чтобы принять такое решение необходимо провести референдум. Если голосование и произойдет, шансов отмены нейтралитета практически нет из-за настроя местного населения каждой из стран.

Ранее президент будапештского исследовательского центра - Дунайского института - Джон О’Салливан предположил, что в условиях сложной мировой обстановки вслед за Финляндией и Швецией от нейтралитета в пользу вступления в НАТО откажутся и другие страны: в первую очередь Швейцария, Австрия и Ирландия.