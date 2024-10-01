Председатель правления общероссийской организации «Офицеры России» военный эксперт Роман Шкурлатов прокомментировал информацию о подготовке провокации против России с использованием химического оружия, сообщило интернет-издание «Абзац».

Эксперт пояснил, что Запад много раз использовал различные провокации, чтобы добиться желаемой цели. Так, Колин Пауэлл, который на тот момент занимал пост госсекретаря США, демонстрировал пробирку. Он уверял, что она является доказательством намерения Ирака применить химическое оружие. Это отчасти сработало.

Нужное для США общественное мнение сформировалось. Политические силы были обязаны отреагировать. Никого не волновало потом, что информация о пробирке была ложной. Операцию уже провели. Запад применяет одни и те же схемы годами, потому что они работают.

«Поэтому СВР России действует на опережение. Это срабатывает, как правило», – поделился специалист.

Ранее сообщалось, что Запад планирует инсценировку использования химического оружия Сирией и РФ.