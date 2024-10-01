По данным пресс-бюро СВР РФ, спецслужбы ряда стран НАТО и Украины готовят сцену, на которой сирийская армия и российские военные якобы применяют химическое оружие. Это делается с целью дискредитации Дамаска и Москвы в рамках ООН, сообщил ТАСС.

В пресс-службе отметили, что Вашингтон и Лондон, осознавая провал своих попыток одержать стратегическую победу над Россией в украинском конфликте, стараются подорвать авторитет РФ в странах глобального Юга.

Используются различные методы, включая явный террор против союзников России на Ближнем Востоке и в Африке. Среди этих действий: регулярные обвинения Сирии в использовании химического оружия с молчаливого согласия Москвы.

СВР сообщает, что такая провокация подготавливается совместно с террористами, действующими в северной части Сирии. В этом замысле предполагается участие НПО «Белые каски», которые займутся видеозаписью «последствий» инцидента и распространением ложных свидетельств о вине Сирии и РФ.

Ранее сообщалось, что министр обороны Украины Умеров уволил своих замов.