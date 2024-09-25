Эксперт Скалон призвал не бояться огромных пауков, похожих на камень

Кузбассовцы обратили внимание на улице на неизвестный предмет. Сначала некоторые похожие предположили, что находка — это необычный камень размером с яблоко. Затем стало ясно, что предмет двигается и имеет лапки. Люди предположили, что встретили паукообразного мутанта, о чем поделились в соцсетях. Горожане были напуганы.

«Что за мутант», — написали пользователи соцсетей.

Эксперт Николай Скалон рассказал, что кузбассовцы нашли самку паука крестовика. Насекомое ядовитое. Если яд поступит в кровь, то у человека проявятся симптомы отравления. Однако паук редко ведет себя агрессивно и прокусывает кожу человека. Паук не всегда пребывает в такой комплекции. В осенний период самка размножается, поэтому становится больше, чем обычно.

«Она просто упитанная, крупная, здоровая самка», — добавил Скалон.

Ранее сообщалось, что партия «Новые люди» призвали Минцифры запретить в России интернет-продажу ядовитых пауков, львят и тигров.